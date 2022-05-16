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    سياسة


    نائب رئيس البرلمان القرغيزي يزور اذربيجان

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]

    باكو، 16 مايو، (أذرتاج)

    وصل نائب رئيس البرلمان القرغيزي أولان بريموف إلى أذربيجان للمشاركة في المؤتمر العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي.

    كان في استقباله في مطار حيدر علييف الدولي رئيس اللجنة البرلمانية للعمل والسياسة الاجتماعية ورئيس مجموعة العمل حول العلاقات البرلمانية الأذربيجانية القرغيزية موسى قولويف والسفير القرغيزي لدى أذربيجان قيرة عسمانعلييف ومسؤولون آخرون.

    AZERTAG.AZ :نائب رئيس البرلمان القرغيزي يزور اذربيجان
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