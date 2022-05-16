قره باغ أغدام يتغلب على صبائل ضيفه

باكو، 16 مايو، أذرتاج

تغلب قره باغ على صبائل مضيفه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابعة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

إدارة المباراة رقم 105 المنظمة على ملعب أسكو أرينا بالعاصمة باكو الحكم حسنلي أمام 800 مشجع.

وسجل اهداف الضيف رؤوف د70 وموسى د87 ورامل د90+1.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض ومثلهما من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الشوط الأول و4 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز رفع قراباغ رصيده الى 66 نقطة زعيم الترتيب بطل الموسم الحاسم فيما ظل صبائل بالمركز الثامن الأخير برصيد 15 نقطة.