رئيس شركة البترول الإيرانية: إيران حريصة على توسيع التعاون مع أذربيجان في مجال النفط والغاز

باكو، 16 مايو (أذرتاج)

تجرى مناقشات مع الجانب الاذربيجاني للاستغلال المشترك لبعض حقول النفط في بحر الخزر.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها المدير العام لشركة البترول الوطنية الإيرانية محسن خوجاسته في تصريح صحفي له في طهران. أضاف ان إيران حريصة على توسيع علاقات التعاون مع جارها القريب وبلد النفط أذربيجان في مجال النفط والغاز. لكلا البلدين تجربة كبيرة في هذا المجال.

وقال المدير العام للشركة الإيرانية في حديثه عن مسائل نقل الغاز التركماني الى أذربيجان عبر إيران ان هذه الخطوة تحمل أهمية استراتيجية. أضاف ان إيران تشتري الغاز التركمانستاني وتستهلك جزءا منه، اما الجزء المتبقي فينقله الى أذربيجان. وهذا مؤشر على الموقف الجيوسياسي لإيران وامكانياتها للترانزيت.

قال محسن خوجاسته ان المحادثات جارية مع الدول الغربية لإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. إيران مستعدة لزيادة تصدير الغاز النفط مرتين بعد إلغاء العقوبات.