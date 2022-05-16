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    سومغايت يدرك التعادل مع صباح مضيفه بهدفين قاتلين

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٤٢]

    باكو، 16 مايو، أذرتاج

    تعادل صباح باكو مع سومغايت بهدفين لكل واحد منهما في الجولة السابعة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    إدارة المباراة رقم 106 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا أرينا في سومغايت الحكم أحمدوف أمام 1500 مشجع.

    وفتح الحساب حسينوف د56 لصالح الضيف وضاعف صادقوف الحساب د83 إلا أنّ صاحب الأرض ادرك التعادل بهدفين قاتلين جاءا من طرفي كريستيان د90+5 من ركلة الجزاء وألكسي د90+6.

    وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض و7 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والمواظبة على خرق القواعد فيما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء د53 لحرمان الخصم من تسجيل هدف مؤكد.

    وأضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الشوط الأول و6 دقائق الى الفترة الثانية.

    وبهذا التعادل استقر الناديان بموقعهما حيث صباح بالمركز الخامس برصيد 40 نقطة وسومغايت سابعا برصيد 19 نقطة.

    AZERTAG.AZ :سومغايت يدرك التعادل مع صباح مضيفه بهدفين قاتلين
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