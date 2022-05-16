الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي يصل الى أذربيجان

باكو، 16 مايو، (أذرتاج)

وصل الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي خسرو ناظري والوفد المرافق له اليوم الى أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج ان الهدف من الزيارة هو المشاركة في المؤتمر العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي.