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    رياضة


    شاماخي يخسر أمام غابالا ضيفه بهدف يتيم

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٢]

    شاماخي، 16 مايو، أذرتاج

    خسر شاماخي أمام غابالا ضيفه بهدف يتيم في الجولة السابعة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    إدارة المباراة رقم 107 المنظمة على ملعب شاماخي المركزي في عاصمة المحافظة الحكم مسييف أمام 1500 مشجع.

    وسجل هدف الضيف الوحيد سفروف د24.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض و5 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

    وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الشوط الأول و4 دقائق الى الفترة الثانية.

    بعد هذه النتيجة يحتل غابالا المركز الرابع برصيد 44 نقطة فيما يشغل شاماخي المركز السادس برصيد 21 نقطة.

    AZERTAG.AZ :شاماخي يخسر أمام غابالا ضيفه بهدف يتيم
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