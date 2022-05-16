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    سياسة


    رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية يصل الى أذربيجان

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:١٠]

    باكو، 16 مايو، (أذرتاج)

    وصل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية رجا برويز اشرف والوفد المرافق له في 16 مايو الى أذربيجان لحضور المؤتمر العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي.

    أفادت أذرتاج أن حرس الشرف اصطف على شرف رجا برويز اشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلتا الدولتين.

    وكان في استقبال رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية رئيس لجنة السياسة الاقتصادية والصناعة وريادة الأعمال في البرلمان الأذربيجاني طاهر ميركيشيلي وعضو مجموعة العمل الأذربيجانية الباكستانية حول العلاقات البرلمانية ماهر عباسزاده ومسؤولون آخرون.

    AZERTAG.AZ :رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية يصل الى أذربيجان
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