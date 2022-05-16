 زيرة يتغلب على نفطجي بهدف دون رد

باكو، 16 مايو، أذرتاج

تغلب زيرة على نفطجي ضيفه بهدف يتيم في الجولة السابعة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

إدارة المباراة رقم 108 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي بضاحية باكو الحكم جباروف أمام 1000 مشجع.

وسجل هدف صاحب الارض الوحيد أحمدوف د82.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض و8 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم 4 دقائق بدل الضائع الى الشوط الأول و7 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع زيرة الى المركز الثالث برصيد 46 نقطة فيما ظل نفطجي ثانيا برصيد 50 نقطة.