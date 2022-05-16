رئيس وزراء بيلاروس يصل في زيارة عمل إلى أذربيجان
AzerTAg.az
١٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
مينسك، 16 مايو، (أذرتاج)
سيقوم رئيس وزراء بيلاروس رومان غولوفتشينكو بزيارة عمل الى اذربيجان في 18 مايو.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة "بيلتا" البيلاروسية الحكومية ان برنامج الزيارة الذي يستمر يومين سيشمل اجتماعات مع كبار المسؤولين في البلاد وزيارات إلى مصنع كنجه للسيارات ومعرضي "Caspian Agro" و"Inter Food" الدولتين ومصنع "اقليم" للإنتاج.
من المقرر عقد اجتماعات عمل بين دوائر الأعمال البيلاروسية والأذربيجانية خلال الزيارة.
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