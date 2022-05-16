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    سياسة


    نائب رئيس برلمان ايران يزور أذربيجان

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٣٣]

    نخجوان، 16 مايو، أذرتاج

    زار نائب رئيس برلمان ايران علي نيكزاد مع الوفد المرافق له جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة 16 مايو.

    يلتقي نائب رئيس البرلمان الإيراني خلال الزيارة برئيس المجلس الأعلى النخجواني واصف طالبوف لبحث آفاق تنمية العلاقات المتبادلة.

    ثم يتجه علي نيكزاد مع الوفد المرافق له الى باكو قادما من نخجوان للمشاركة في الدورة الثالثة للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي.

    يضم برنامج الزيارة التي تستغرق يومين لنائب رئيس البرلمان الإيراني أذربيجان عقد عدد من اللقاءات الثنائية.

     

     

    AZERTAG.AZ :نائب رئيس برلمان ايران يزور أذربيجان
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