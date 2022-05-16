رئيس مجلس الامة التركي الكبير يزور أذربيجان

باكو، 16 مايو، (اذرتاج)

وصل رئيس مجلس الأمة التركي الكبير مصطفى شنطوب والوفد المرافق له في 16 مايو الى أذربيجان لحضور المؤتمر العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي.

أفادت وكالة أذرتاج أنه قد اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين على شرف الضيف الرفيع المستوى.

وكان في استقباله النائب الأول لرئيس المجلس الوطني علي حسينلي ورئيس مجموعة العمل المعنية بالعلاقات البرلمانية الأذربيجانية التركية اهليمان امير اصلانوف ومسؤولون آخرون.