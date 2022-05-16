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    تطهير مساحة 399 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٢]

    باكو، 16 مايو، (اذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات اسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 9-14 مايو 183 لغم مضاد للمشاة و59 لغما مضادا للدبابات و493 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 399 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

     

    AZERTAG.AZ :تطهير مساحة 399 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي
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