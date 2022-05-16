  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


     جدول الجولة السادسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]

    باكو، 16 مايو، أذرتاج

    أعلنت إدارة الدوري لكرة القدم عن جدول الجولة السادسة والعشرين مع الحكام الموظفين لإداراتها بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    17 مايو الثلاثاء

    توران طاووس – زيرة الرديف، الحكام قربانوف وعباسوف وعزيزلي وبكروف، ملعب طاووس المركزي، طاووس

    شاماخي الرديف – الجيش الرياضي، الحكام إسماعيلي وقولييف وتيموروف والله وردييف، ملعب أسك أرينا، باكو

    نفطجي الرديف – زاقاتالا، الحكام بيراموف وقولييف وسليمانوف وعلييف، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو

    كبز كنجة – صباح الرديف، الحكام بيراموف وعلييف وطالب زاده وعلي علييف، ملعب كنجة المركزي، كنجة

    سومغايت الرديف – غابالا الرديف، الحكام حمزة زاده وسلطانوف وزينالوف وحاجييف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت

    قره باغ الرديف – قره داغ لوكباتان، الحكام رحيموف ورمضانوف ومحمدوف وجليلوف، ملعب قصبة بناء، بناء، باكو

    ويستريح هذه الجولة صبائل الرديف.

     

     

    AZERTAG.AZ : جدول الجولة السادسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٨:٥‎٠]
    خيل قره باغ "شهرة" يعرض على ملكة بريطانيا هدية من رئيس أذربيجان
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:١٥‎]
     زيرة يتغلب على نفطجي بهدف دون رد
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٢]
    شاماخي يخسر أمام غابالا ضيفه بهدف يتيم
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٤٢]
    سومغايت يدرك التعادل مع صباح مضيفه بهدفين قاتلين
     جدول الجولة السادسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم