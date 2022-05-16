جدول الجولة السادسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 16 مايو، أذرتاج
أعلنت إدارة الدوري لكرة القدم عن جدول الجولة السادسة والعشرين مع الحكام الموظفين لإداراتها بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
17 مايو الثلاثاء
توران طاووس – زيرة الرديف، الحكام قربانوف وعباسوف وعزيزلي وبكروف، ملعب طاووس المركزي، طاووس
شاماخي الرديف – الجيش الرياضي، الحكام إسماعيلي وقولييف وتيموروف والله وردييف، ملعب أسك أرينا، باكو
نفطجي الرديف – زاقاتالا، الحكام بيراموف وقولييف وسليمانوف وعلييف، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو
كبز كنجة – صباح الرديف، الحكام بيراموف وعلييف وطالب زاده وعلي علييف، ملعب كنجة المركزي، كنجة
سومغايت الرديف – غابالا الرديف، الحكام حمزة زاده وسلطانوف وزينالوف وحاجييف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت
قره باغ الرديف – قره داغ لوكباتان، الحكام رحيموف ورمضانوف ومحمدوف وجليلوف، ملعب قصبة بناء، بناء، باكو
ويستريح هذه الجولة صبائل الرديف.
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