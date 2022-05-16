رئيس وزراء أذربيجان يسافر الى الإمارات العربية المتحدة

باكو، 16 مايو، أذرتاج

رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف سافر 16 مايو الى مدينة أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

قال مجلس الوزراء في بيان إنّ رئيس الوزراء أسدوف كان في استقباله لدى مطار أبو ظبي الدولي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي حيث خلال لقاء قصير مع معالي الوزير المزروعي قدم رئيس الوزراء علي اسدوف تعازيه ومواساته في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ثم التقى رئيس الوزراء أسدوف بمقر الرئاسة الإماراتية رئيس البلد الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

قدم رئيس الوزراء أسدوف التعازي والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان باسم الرئيس الأذربيجاني والحكومة الأذربيجانية والشعب الأذربيجاني الى رئيس دولة الإمارات مؤكدا أنّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الراحل كانت له خدمات كبيرة في تنمية العلاقات الأذربيجانية الإماراتية.

وفي الوقت ذاته عبر عنن الثقة في مواصلة تنمية العلاقات الأذربيجانية الإماراتية بنجاح والمزيد من ازدهار الإمارات العربية المتحدة بقيادة الرئيس الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

والتقى رئيس الوزراء علي أسدوف كذلك بنائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء أمير دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقدما له التعازي والمواساة.

وشدد في اللقاءات خاصة على التنمية الناجحة للعلاقات بين البلدين مع التعبير عن الثقة في المزيد من توسيع التعاون المثمر في مختلف المجالات.