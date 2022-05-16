خيل قره باغ "شهرة" يعرض على ملكة بريطانيا هدية من رئيس أذربيجان
AzerTAg.az
١٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٥٠]
باكو، 16 مايو، أذرتاج
استقبلت الملكة اليزابيت الثانية ملكة المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية رئيس اتحاد أذربيجان للفروسة ائلتشين قولييف مع الوفد المرافق له بقصر ويندسور.
قال الاتحاد في بيان إنّ خيل قره باغ "شهرة" عرض على الملكة البريطانية هدية من رئيس أذربيجان إلهام علييف حيث جيء بالخيل المهدي للملكة الى قصر ويندزور لتسليمه بجميع مستنداته وشهاداته الى صاحبته الجديدة.
ثم عرض على الملكة البريطانية تمثالي خيل قراباغ باسم "ألخان" وخيل دلباز باسم "قالخان" من نتاج النحات الاذربيجاني المرموق فائق حاجييف.
وأعربت الملكة اليزابيت الثانية الشكر على الهدايا مفيدة امتنانها على المشاركة الأذربيجانية التقليدية في عرض ويندزور الملكي للفروسة.
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