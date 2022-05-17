باكو، 17 مايو، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي عوديد فورير.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده