الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي
AzerTAg.az
١٧.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٠٠]
باكو، 17 مايو، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي عوديد فورير.
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