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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٠٠]

    باكو، 17 مايو، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي عوديد فورير.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي
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