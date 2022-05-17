أذربيجان: لا تسجيل أي حالة إصابة بكورونا خلال اليوم الماضي

باكو، 17 مايو، (أذرتاج)

لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 في أذربيجان خلال اليوم الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و673 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و917 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و709 مريض منهم ويستمر علاج 47 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1966 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و855 ألف و188 فحص طبي.