امين عام منظمة التعاون الاقتصادي يشيد بإسهام أذربيجان في نشاط المنظمة

باكو، 17 مايو (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 16 مايو الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي خسرو ناظري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة خارجية أذربيجان ان الوزير بايراموف أكد ان أذربيجان تبدي أهمية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي. وأشار الى أهمية تنفيذ الوثائق التي تم تبنيها في اجتماع قمة عشق آباد، مستندا الى تبادل الآراء الذي اجري اثناء اللقاءات السابقة. ونوه الى أهمية وثيقة "رؤية منظمة التعاون الاقتصادي 2025" والاتجاهات الأولوية المحددة فيها. تبدي أذربيجان أهمية كبيرة لتطوير علاقات المواصلات والنقل في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي، نظرا للاحتفال بهذا العام كعام النقل والتواصل" في المنظمة.

من جانبه أشاد خسرو ناظري الى إسهامات أذربيجان في نشاط منظمة التعاون الاقتصادي. أشار الى أهمية البعد البرلماني من حيث توسيع التعاون بين البلدان الأعضاء. كذلك نوه الأمين العام للمنظمة الى تركيز الانتباه الخاص على تطوير العلاقات في مجال النقل والمواصلات في إطار منظمة التعاون الاقتصادي في العام الجاري. وفي هذا السياق أشاد بدور أذربيجان باعتبار كونها مركزا للترانزيت واهمية موقعها الجغرافي.

أجرى الطرفان في اللقاء تبادل الآراء حول نشاط الهيئات المتخصصة لدى منظمة التعاون الاقتصادي مع التشديد على أهمية بدء عمل مركز الأبحاث ومركز الطاقة البيئية لمنظمة التعاون الاقتصادي اللذين تحتضنهما أذربيجان. قيل ان خبراء البلدان الأعضاء في المنظمة سيناقشون قريبا النشاط المقبل لمنظمة التعاون الاقتصادي بحضور الوفد الاذربيجاني أيضا.

كما نوقشت في اللقاء المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.