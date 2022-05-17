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    سياسة


    عرض موزج للمعلومات عن استعدادات لتدريبات "عنقاء الاناضول 2022"

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٠٣]

    باكو، 17 مايو (أذرتاج)

    احيط ممثلو البلدان المختلفة ، منها أذربيجان التي ستشارك في تدريبات "عنقاء الاناضول 2022" “Anatolian Phoenix-2022” المخطط تنظيمها في قونية التركية علما موجزا بالاستعدادات لهذه التدريبات والمهام المخطط اجراؤها في المراحل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية ان التدريبات الدولية ستستمر حتى 27 مايو.

     

    AZERTAG.AZ :عرض موزج للمعلومات عن استعدادات لتدريبات "عنقاء الاناضول 2022"
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    عرض موزج للمعلومات عن استعدادات لتدريبات "عنقاء الاناضول 2022" عرض موزج للمعلومات عن استعدادات لتدريبات "عنقاء الاناضول 2022" عرض موزج للمعلومات عن استعدادات لتدريبات "عنقاء الاناضول 2022"