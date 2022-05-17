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    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 16 مايو

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٢٦]

    باكو، 17 مايو، (اذرتاج)

    لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان في 16 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 13 مليونا و687 ألف و648 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و343 ألف و839 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و844 ألف و47 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و256 ألف و620 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 243 ألف و142.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 16 مايو
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