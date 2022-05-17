الرئيس إلهام علييف يدعو نظيره الكازاخستاني لزيارة أذربيجان

باكو، 17 مايو (أذرتاج)

أجرى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا بالرئيس الكازاخستاني قاصم جومارت توكايف في 17 مايو.

هنأ الرئيس إلهام علييف نظيرَه الكازاخي بمناسبة عيد ميلاده متمنيا له موفور الصحة والتوفيق في نشاطه.

أعرب الرئيس الكازاخي عن شكره على الاهتمام والتبريكات.

أكد الرئيسان ان علاقات الصداقة الثنائية بين البلدين تشهد نموا ناجحا في المجالات المختلفة معربين عن يقينهما من توسيع العلاقات فيما بعد أيضا. كما اجري اثناء الحديث تبادل الآراء حول آفاق التعاون والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

دعا الرئيس إلهام علييف نظيره الكازاخي للقيام بزيارة رسمية الى أذربيجان. وقبل الرئيس الكازاخستاني بكل امتنان هذه الدعوة.