سفير أذربيجان في مؤتمر حاخامات فرنسا: كان اليهود أعضاء متساوي الحقوق للأسرة الكبيرة في أذربيجان طوال التأريخ

باريس، 17 مايو، أذرتاج

قال سفير أذربيجان في فرنسا رحمن مصطفايف في كلمة ألقاها في مؤتمر حاخامات فرنسا المنعقد لدى مركز الثقافة لدى السفارة في باريس إنّ أذربيجان فيه ثلاث طوائف يهودية وهي اليهود الجبليون واليهود الأشكناز ويهود أوروبا (الجورجيون) ويشكل اليهود الجبليون في الوقت الحاضر أغلبية عددا في الجالية اليهودية في البلد وأقدم هذه الطوائف هم اليهود الجبليون الذين استوطن آباؤهم في أذربيجان قبلد 15 قرنا.

وأضاف السفير مصطفايف أنّ يهود أذربيجان كانوا وما زالوا يلعبون دورا مهما في حياة البلد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي قديما وحديثا ومنهم حائز جائزة نوبل العالم الفيزيائي ليف لانداو والطبيب المرموق سولومون قوسمان وبطل حرب قره باغ ألبيرت أقارونوف وغيرهم.

كما تحدث السفير الأذربيجاني عن تاريخ تهجير اليهود الى أذربيجان ولجوء اليهود المتعرضين للمجازر الى البلد واستيطانهم في أراضيها آمنين.

واكد أنّ اليهود الأشكناز كانت لهم خدمة خاصة ونشطة في سياسة أذربيجان مفيدا أنّ وزير الصحة في جمهورية أذربيجان الشعبية الأولى فترة 1918-1920م كان الطبيب اليهودي يفسي جينديس مضيفا أنّ اليهود ساهموا في صناعة النفط في أذربيجان حيث أسس عائلة روتشيلد احدى شركات نفطية في باكو عام 1910م وزاد أنّ أذربيجان ناشطة فيها كنائس يهودية ومدارس متوسطة وثانوية وروضات الأطفال وغيرها.

وشدد السفير الأذربيجاني في فرنسا مصطفايف على أنّ اليهود يقطنون في أذربيجان وهم بمنأى عن المعاداة للسامية في ظروف متسامحة مؤكدا على أنّ ذلك ليس من باب الصدفة حيث أنّ اليهود كانوا أعضاء متساوي الحقوق للأسرة الكبيرة في أذربيجان طوال التأريخ وذلك انهم لم يلقوا موقفا مغايرا من شعب أذربيجان منهم حتى في فترات تخييم المعاداة للسامية على العالم كله بل عاشوا في أراضي البلد في ظروف الصداقة والتضامن والأخوة والتفاهم الشاملة.