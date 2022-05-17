عرض النموذجين الجديدين لشعار وقمصان المنتخب الوطني لكرة السلة

باكو، 17 مايو، أذرتاج

نظم الاتحاد الاذربيجاني لكرة السلة مؤتمرا أعلن فيه عن نموذجين جديدين لشعار وقميص المنتخب الوطني تحت شعار "نفس جديد لبداية جديدة" بحضور وزير الشباب والرياضة فريد غائبوف ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية جنكيز حسين زاده ورئيس الاتحاد وزير التعليم أمين امر الله يف ورؤساء المؤسسات التعليمية العالية.

وعرض في المؤتمر نموذجان جديدان للاتحاد وقميص المنتخب الوطني.

واكد رئيس الاتحاد امر الله يف على اطلاق اعمال ترمي الى تشكيل وحدة بين نظام التعليم وكرة السلة مفيدا أنّ هذا النوع من الرياضة يلقى باهتمام كبير غير أنّ الامر يطلب بتنفيذ اعمال مستهدفة من اجل تأمين نشرها بين الأطفال والشباب واهمها تحقيق اعمال تسمح لضمان مواكبة الإدمان على كرة السلة مع التعليم والتعلم ومن المخطط جذب متخصصين أجانب في هذه الفعاليات.