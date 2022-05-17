  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 120 دولار

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٨]

    باكو، 17 مايو، (اذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 119.39 دولار بعد ارتفاعه 2.14 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 120 دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٣٢]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٢٦]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:١٢]
    حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال أبريل 579.1 ألف برميل
    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٠١]
    برميل من "آذري لايت" يباع 117 دولار
    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 120 دولار