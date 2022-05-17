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    سياسة


    باكو تستضيف المؤتمر العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٢٠]

    باكو، 17 مايو، أذرتاج

    انطلقت فعاليات المؤتمر العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي في باكو بمقر المجلس الوطني 17 مايو اليوم.

    ويشارك في المؤتمر رئيس المجلس الوطني الكبير التركي مصطفى شنطوب ورئيس الجمعية الوطنية الباكستانية راجا برويز أشرفين والنائب الأول لرئيس المجلس الإيراني علي نيكزاد ونائب المجلس البرلماني الكازاخي بالايم كيسيبايفا ورئيس الغرفة التشريعية بالمجلس الوطني الاوزبكي نوردينجون اسماعيلوف ونائب رئيس البرلمان القيرغيزي جوقوركو كينيش اولان بريموف مع الوفود المرافقة لهم وأعضاء مجلس النواب الطاجيكي.

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