حجم تسويق البضائع بشبكة تجارة التجزئة

باكو، 17 مايو، (اذرتاج)

بلغ حجم المبيعات للمستهلكين خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري 13.9 مليار مانات. وبلغت حصة البضائع الغذائية والمشروبات ومنتجات التبع 7.9 مليار مانات وقسط المنتجات غير الغذائية 6 مليارات مانات من شبكة تجارة التجزئة.

وقالت اللجنة الحكومية للإحصاءات في تصريح لوكالة أذرتاج أن حجم الخدمات المدفوعة بنسبة 51.5 في المائة إلى تسويق البضائع الغذائية و5.6 في المائة الى تسويق المشروبات ومنتجات التبغ و13.3 في المائة إلى منتجات الغزل والنسيج والملابس والأحذية و4.6 في المائة إلى السلع الكهربائية والأثاث و5.9 في المائة إلى وقود السيارات و2.4 في المائة إلى الأدوية والمواد الطبية و1.2 في المائة إلى أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات والمواد المطبوعة و15.5 في المائة إلى غير الغذائية.