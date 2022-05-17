  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم تسويق البضائع بشبكة تجارة التجزئة

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٢٣]

    باكو، 17 مايو، (اذرتاج)

    بلغ حجم المبيعات للمستهلكين خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري 13.9 مليار مانات. وبلغت حصة البضائع الغذائية والمشروبات ومنتجات التبع 7.9 مليار مانات وقسط المنتجات غير الغذائية 6 مليارات مانات من شبكة تجارة التجزئة.

    وقالت اللجنة الحكومية للإحصاءات في تصريح لوكالة أذرتاج أن حجم الخدمات المدفوعة بنسبة 51.5 في المائة إلى تسويق البضائع الغذائية و5.6 في المائة الى تسويق المشروبات ومنتجات التبغ و13.3 في المائة إلى منتجات الغزل والنسيج والملابس والأحذية و4.6 في المائة إلى السلع الكهربائية والأثاث و5.9 في المائة إلى وقود السيارات و2.4 في المائة إلى الأدوية والمواد الطبية و1.2 في المائة إلى أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات والمواد المطبوعة و15.5 في المائة إلى غير الغذائية.

     

    AZERTAG.AZ :حجم تسويق البضائع بشبكة تجارة التجزئة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]
    وفد اذربيجاني يزور إيران
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]
    باكو: انعقاد ملتقى الاعمال الاذربيجاني النمساوي
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٣٦]
    لقاء مع شركات نمساوية في وزارة الطاقة
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:١١]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    حجم تسويق البضائع بشبكة تجارة التجزئة