لقاء مع شركات نمساوية في وزارة الطاقة

باكو، 17 مايو (أذرتاج)

جرى لقاء مع الشركات النمساوية التي تزور أذربيجان في اطار الاجتماع العاشر للجنة الأذربيجانية النمساوية للتعاون في مجالات الاقتصاد والزراعة والصناعة والتقنية والتكنولوجيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان الوفد النمساوي الذي يرأسه رئيس مجموعة العلاقات الاقتصادية الخارجية لدى وزارة الشئون الرقمية والاقتصادية الفدرالية النمساوية والرئيس المشارك في اللجنة فرانز فيسيق أحيط علما بالأهداف الاستراتيجية لتوسيع الاستفادة من الطاقة الخضراء في أذربيجان. تم تقديم عرض عن إمكانيات الطاقة المتجددة في أذربيجان وموارد طاقة الرياح في البحر والبيئة المؤسسية الجهوية والخطوات المتخذة لتحقيق الأهداف المحددة، والخطط المستقبلية وغيرها من المسائل. اشير الى وجود إمكانيات للتعاون في مجال الطاقة المتجددة في أذربيجان ولاسيما في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني.

قدمت الشركات المشاركة في اللقاء معلومات واسعة عن نشاطاتها وأعربت عن حرصها على الدراسة المفصلة لامكانيات التعاون الممكنة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة المياه في الأراضي المحررة من الاحتلال.