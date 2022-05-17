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    سياسة


    رئاسة الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي تنتقل الى أذربيجان

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]

    باكو، 17 مايو، أذرتاج

    قالت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا في كلمة ألقاها في المؤتمر العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي المنعقد بمقر المجلس الوطني في باكو 17 مايو اليوم إنّ رئاسة الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي انتقلت الى أذربيجان.

    وأضافت أنّ البلد يبذل جهودا ترمي الى تعزيز الفعاليات ضمن الجمعية البرلمانية للمنظمة خلال فترة رئاسته إياها مفيدة أنّ أذربيجان يهتم بتطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع البلاد الأعضاء لدى هذه المنظمة.

    AZERTAG.AZ :رئاسة الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي تنتقل الى أذربيجان
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