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    نائب رئيس برلمان إيران: يمكن التوصل الى التنمية عبر ضمان التعاون الوثيق بين البلاد الأعضاء

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٢٤]

    باكو، 17 مايو، أذرتاج

    قال نائب رئيس برلمان ايران علي نيكزاد في كلمة ألقاها في المؤتمر العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي المنعقد بمقر المجلس الوطني في باكو 17 مايو اليوم إنّ البلاد الأعضاء لدى منظمة التعاون الاقتصادي تحظى بغناء الثروات الطبيعية ومن الممكن التوصل الى التنمية في التجارة والاقتصاد وغيرهما من المجالات عبر تأسيس منظمة جماعية وضمان التعاون الوثيق.

    وأشار نيكزاد الى مناقشة القضايا الهامة في اجتماع القمة المنعقد في نوفمبر عام 2021م مؤكدا على تطوير التجارة الإقليمية والعلاقات البرلمانية والسياحية بين البلاد الأعضاء للمنظمة يكتسي بأهمية بالغة.

    ونوه الى حاجة الى مشاورات مستمرة معبرا عن ثقته في مساهمة المؤتمر في العمل العام.

    AZERTAG.AZ :نائب رئيس برلمان إيران: يمكن التوصل الى التنمية عبر ضمان التعاون الوثيق بين البلاد الأعضاء
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