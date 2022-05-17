زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب اليابان
AzerTAg.az
١٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٣٣]
طوكيو، 17 مايو، (اذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم شواطئ جزيرة هونشو اليابانية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي
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