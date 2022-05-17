وفد اذربيجاني يزور إيران

باكو، 17 مايو، (اذرتاج)

سيزور وفد برئاسة نائب رئيس الوزراء شاهن مصطفايف جمهورية إيران الإسلامية في 18 مايو.

أفادت وكالة اذرتاج ان الوفد يضم مسؤولين من وزارات الطاقة والتكنولوجيا العليا والنقل والخارجية ولجنة الجمارك ووكالة الطرق الحكومية والسكك الحديدية الأذربيجانية ووكالات أخرى.

وسيعقد الوفد خلال الزيارة اجتماعات في وزارتي الطرق وبناء المدن والخارجية وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وغيرها من الأجهزة الإيرانية.

ستناقش خلال الاجتماعات مسائل النقل واللوجستيات والطاقة والصناعة والتجارة والاستثمار وغيرها من القضايا بين أذربيجان وإيران. كما سيناقش تنفيذ مذكرة التفاهم بين حكومتي أذربيجان وإيران بشأن إنشاء روابط اتصالات جديدة بين منطقتي زنكزور الشرقية الاقتصادية ونخجوان الأذربيجانيتين عبر إيران ودور هذا المشروع في ضمان التنمية الإقليمية وإشراك الشركات الإيرانية في اعمال اعادة الاعمار والتأهيل المنفذة في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني.

يذكر ان العلاقات الأذربيجانية الإيرانية القائمة على مبادئ حسن الجوار والصداقة والاحترام المتبادل والتعاون الفعال تتطور بشكل ديناميكي. أعطى لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي في إطار قمة رؤساء دول منظمة التعاون الاقتصادي التي عقدت في مدينة عشق أباد في 28 نوفمبر من عام 2021 دفعة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية.