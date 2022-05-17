باكو: انعقاد ملتقى الاعمال الاذربيجاني النمساوي

باكو، 17 مايو (أذرتاج)

شارك رجال الاعمال والمسئولون لكلا البلدين في ملتقى الاعمال المنعقد في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس مجلس إدارة كوبيا اورخان محمدوف أعلن استعداد كوبيا لدعم مبادرات الاعمال المشتركة بين رجال اعمال كلا البلدين. قيل ان كوبيا حريصة على تنفيذ المبادرات المشتركة في مجال دعم ريادة الاعمال مع المؤسسات المعنية للنمسا. وتخطط التعاون في هذا المجال.

تأمل كوبيا في رؤية انشاء مؤسسات مشتركة ومشاريع كثيرة مع مشاركة رجال الاعمال النمساوية.