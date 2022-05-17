رئيس مجلس النواب الطاجيكي: توسيع التعاون الإقليمي من القضايا ذات الأهمية البالغة
AzerTAg.az
١٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٣٨]
باكو، 17 مايو، أذرتاج
قال رئيس مجلس النواب الطاجيكي محمد طاهر ذاكر زاده في كلمة ألقاها في المؤتمر العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي المنعقد بمقر المجلس الوطني في باكو 17 مايو اليوم إنّ توسيع التعاون الإقليمي ورفعه الى مستوى جديد نوعيا من القضايا ذات الأهمية البالغة.
وابلغ ذاكر زاده إنّ الحقيقة الراهنة تطالب بتوحيد وتضافر جهود البلاد الأعضاء لدى منظمة التعاون الاقتصادي وقواها مشيرا الى أنّ البلاد التي استطاعت الإدارة الشاملة وعن المركز الموحد هي التي تغلبت على جائحة عدوى كوفيد 19.
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