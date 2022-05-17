رئيس الجمعية البرلمانية الباكستاني: الدول الأعضاء لدى منظمة التعاون الاقتصادي يجب أنّ تنال اتفاق الآراء

باكو، 17 مايو، أذرتاج

قال رئيس الجمعية البرلمانية الباكستانني راجة برويز أشرف في كلمة ألقاها في المؤتمر العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي المنعقد بمقر المجلس الوطني في باكو 17 مايو اليوم إنّ أذربيجان يبدي التزامه بالقيم والصداقة باستضافته المؤتمر العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي وأرى توحدنا في ساحل بحر الخزر اكبر بحيرة العالم.

وقال أشرف إنّ البلاد الأعضاء لدى المنظمة يجب أنّ تنال اتفاق الآراء مفيدا أنّ العام الماضي شهد توقيع 5 وثائق وابرامها وهذه الوثائق مهمة جدا من حيث تحسين رفاهية الأهالي في الدول الناطقة بالتركية.

وزاد أنّ شعوبنا المالكة القيم العرقية المشتركة مقربة بعضها من بعض وسرني أنّ أجد الكروان سراي مُلتان في باكو كما أنّ الوحدة اللغوية والدينية توحدنا في الاقتصاد وسائر المجالات أيضا.

واكد اشرف على أنّ حل المشكلات الإقليمية لا يجب إيجادها في الخارج وكل من كازاخستان واوزبكستان وايران وتركيا من البلاد القوية اقتصاديا ويجب أنّ نوحد قوانا.