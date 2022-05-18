باكو، 18 مايو (أذرتاج) أطلقت وحدات القوات المسلحة لارمينيا في قرية يوخاري شورجا بمحافظة باساركيتشار النار المكثف باستخدام الأسلحة المختلفة العيار والرشاشات على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية زايليك بمحافظة كلبجار ليلة 18 مايو. أفادت وكالة اذرتاج ان الجيش الاذربيجاني رد على الجانب الأرميني.

AZERTAG.AZ : القوات المسلحة لارمينيا تطلق النار المكثف على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجار

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