رئيس ليتوانيا في زيارة رسمية الى أذربيجان

باكو، 18 مايو (أذرتاج)

وصل رئيس جمهورية ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا في زيارة رسمية الى جمهورية أذربيجان في 17 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف المزين باعلام كلتا الدولتين تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

وكان في استقبال الرئيس الليتواني كيتاناس ناوسيدا والسيدة قرينته في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف وغيرهما من كبار المسئولين.