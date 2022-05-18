  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس ليتوانيا في زيارة رسمية الى أذربيجان

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 18 مايو (أذرتاج)

    وصل رئيس جمهورية ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا في زيارة رسمية الى جمهورية أذربيجان في 17 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف المزين باعلام كلتا الدولتين تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

    وكان في استقبال الرئيس الليتواني كيتاناس ناوسيدا والسيدة قرينته في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف وغيرهما من كبار المسئولين.

    AZERTAG.AZ :رئيس ليتوانيا في زيارة رسمية الى أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٢٤]
    نائب رئيس برلمان إيران: يمكن التوصل الى التنمية عبر ضمان التعاون الوثيق بين البلاد الأعضاء
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]
    رئاسة الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي تنتقل الى أذربيجان
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٢٠]
    باكو تستضيف المؤتمر العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٣]
    سفير أذربيجان في مؤتمر حاخامات فرنسا: كان اليهود أعضاء متساوي الحقوق للأسرة الكبيرة في أذربيجان طوال التأريخ
    رئيس ليتوانيا في زيارة رسمية الى أذربيجان رئيس ليتوانيا في زيارة رسمية الى أذربيجان رئيس ليتوانيا في زيارة رسمية الى أذربيجان رئيس ليتوانيا في زيارة رسمية الى أذربيجان رئيس ليتوانيا في زيارة رسمية الى أذربيجان