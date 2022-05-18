باكو، 18 مايو (أذرتاج)

أقيم اليوم 18 مايو حفل استقبال رسمي للرئيس الليتواني كيتاناس ناوسيدا الذي يقوم بزيارة رسمية الى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف في ميدان مزين باعلام كلا البلدين حرس الشرف تقديرا لمقدم الرئيس الليتواني.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في استقبال الرئيس الليتواني كيتاناس ناوسيدا.

رحب رئيس حرس الشرف برئيس جمهورية ليتوانيا.

ورحب الرئيس كيتاناس ناوسيدا بجنود أذربيجان.

واستعرض الرئيس إلهام علييف والرئيس كيتاناس ناوسيدا حرس الشرف.

تم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

ثم استعرض حرس الشرف امام الرئيسين تحت أصداء النشيد العسكري.

وقدم كل رئيس أعضاء وفده للآخر.

ثم التقطت صورة تذكارية للرئيسين.