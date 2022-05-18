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    قرية باشارات في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    AZERTAG.AZ :قرية باشارات في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني
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