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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس الليتواني

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٥‎]

    باكو، 18 مايو، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع الرئيس الليتواني كيتاناس ناوسيدا بعد حفل استقباله الرسمي.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس الليتواني
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