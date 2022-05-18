باكو، 18 مايو، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع الرئيس الليتواني كيتاناس ناوسيدا بعد حفل استقباله الرسمي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس الليتواني

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