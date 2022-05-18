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    المغرب يلغي شرط فحص PCR لكورونا للدخول إلى الأراضي المغربية

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٠٩]

    باكو، 18 مايو (أذرتاج)

    قررت الحكومة المغربية، أمس الأربعاء، إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا "PCR" من أجل الدخول الى الأراضي المغربية.

    وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البلاغ.

    وتابع المصدر ذاته أن "اتخاذ هذا القرار يأتي استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا".

     

    AZERTAG.AZ :المغرب يلغي شرط فحص PCR لكورونا للدخول إلى الأراضي المغربية
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