أذربيجان: تطعيم 3530 جرعة من لقاح كورونا في 17 مايو

باكو، 18 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3530 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 17 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 367 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و487 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 2412 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و691 ألف و178 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و344 ألف و206 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و844 ألف و534 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و259 ألف و32 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 243 ألف و406.