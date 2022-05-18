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    أخبار رسمية


    لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وليتوانيا

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:١٥‎]

    باكو، 18 مايو، (اذرتاج)

    جرى اليوم لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا.

     

    AZERTAG.AZ :لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وليتوانيا
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