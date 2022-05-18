باكو، 18 مايو، (اذرتاج) جرى اليوم لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا.

AZERTAG.AZ : لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وليتوانيا

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