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    أخبار رسمية


    رئيسا أذربيجان وليتوانيا يدليان ببيانين صحفيين

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]

    باكو، 18 مايو، (اذرتاج)

    أدلى رئيسا أذربيجان الهام علييف ورئيس جمهورية ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا ببيانين صحفيين.

     

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