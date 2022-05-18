مشاركو المؤتمر العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي يتعرفون على مطار فضولي الدولي

فضولي، 18 مايو (أذرتاج)

تعرف مشاركو المؤتمر العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي في 18 مايو على مطار فضولي الجوي الدولي.

أفادت وكالة أذرتاج ان الضيوف أحيطوا علما بنشاط المطار.

قيل ان المطار الدولي في فضولي التي تعتبر البوابة الغربية لقره باغ أنشئ بناء على المتطلبات الحديثة وقادرة على استقبال كل أنواع الطائرات. طول مدارج المطار 3000 متر وعرضها 60 مترا. يمكن استقبال 200 راكب على الأقل في الساعة في مبنى المطار المزود بالبنية التحتية المعاصرة.

بعد التعرف على المطار، توجه الضيوف الى مدينة شوشا لؤلؤة قره باغ.