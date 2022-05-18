وزير الاقتصاد يبحث مع وزير الزراعة الإسرائيلي تطوير التعاون

باكو، 18 مايو (أذرتاج)

التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف وزير الزراعة وتطوير القرى الإسرائيلي اوديد فورير.

أفادت وكالة أذرتاج ان وزير الاقتصاد تحدث عن تاريخ العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل واستمرار العمل في توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. قدم الوزير معلومات عن البيئة الملائمة لريادة الاعمال والاستثمار في أذربيجان والامكانيات الاقتصادية للأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني ولفت الى سبل تطوير التعاون وناشد الشركات الإسرائيلية للشراكة النشطة وللاستفادة من بيئة ريادة الاعمال في البلد.

من جانبه قال وزير الزراعة وتطوير القرى الإسرائيلي اوديد فورير ان بلاده تبدي أهمية كبيرة لتطوير التعاون الزراعي والاقتصادي مع أذربيجان، مشيرا الى ان الشركات الإسرائيلية حريصة على المشاركة في المشاريع المتعلقة بإعادة إعمار الأراضي الأذربيجانية المحررة وتحدث عن توسيع الشراكة.

ناقش الطرفان آفاق تطوير التعاون في المجالات المختلفة للاقتصاد، بما فيها الامن الغذائي وإدارة موارد الماء والزراعة والأبحاث العلمية في هذا المجال.