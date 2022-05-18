النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي السيدة الأولى للرئيس الليتواني
AzerTAg.az
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:٠٠]
باكو، 18 مايو، (اذرتاج)
التقت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا اليوم في 18 مايو مع السيدة الأولى للرئيس الليتواني ديانا نوسدين.
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