باكو، 18 مايو، (اذرتاج) التقت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا اليوم في 18 مايو مع السيدة الأولى للرئيس الليتواني ديانا نوسدين.

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي السيدة الأولى للرئيس الليتواني

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