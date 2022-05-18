باكو، 18 مايو، (اذرتاج) أقيمت مأدبة غداء رسمية باسم رئيس أذربيجان إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا على شرف رئيس ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا وقرينته ديانا نوسدين في 18 مايو.

AZERTAG.AZ : مأدبة غداء رسمية على شرف رئيس ليتوانيا وقرينته

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