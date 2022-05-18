قراباغ الرديف يتعادل مع قراداغ لوكبتان في ختام الموسم

باكو، 17 مايو، أذرتاج

تعادل قراباغ الرديف مع قراداغ لوكبتان زعيم الترتيب بدون تسجيل في الجولة السادسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

إدارة المباراة رقم 156 المنظمة على ملعب قصبة بناء بضاحية باكو العاصمة الحكم رحيموف أمام 50 مشجعا.

وعاقب الحكم لاعبا من كل واحد من الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

بهذه النتيجة استكمل قراباغ اغدام الرديف الموسم بالمركز الثالث برصيد 42 نقطة فيما حاز قراداغ لوكباتان لقب الدوري للمرة التالية على التوالي برصيد 55 نقطة.