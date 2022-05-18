باكو، 17 مايو، أذرتاج خسر سومغايت الرديف أمام غابالا الرديف ضيفه بهدف مقابل ثلاثة أهداف في الجولة السادسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. إدارة المباراة رقم 155 المنظمة على ملعب كابيتال بنك أرينا في سومغايت الحكم حمزة زاده أمام 100 مشجع. وفتح الحساب دوبي د8 لصالح الضيف وأدرك إبراهيم التعادل لصاحب الأرض د55 وغير أنّ سنعان قدم الضيف د58 وضاعف الحساب محراج د71. وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة. وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و4 دقائق الى الشوط الثاني. وبهذا الفوز اختتم غابالا الرديف الموسم بالمركز التاسع برصيد 33 نقطة بينما استقر سومغايت الرديف بالمركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

AZERTAG.AZ : سومغايت الرديف يخسر أمام غابالا الرديف في الجولة الأخيرة

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