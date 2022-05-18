 كرسي الإيسيسكو بجامعة قطر يصدر الجزء الأول من موسوعة الاستغراب

باكو، 18 مايو (أذرتاج)

صدر عن دار نشر جامعة قطر القسم الأول من موسوعة الاستغراب، التي تعد أول موسوعة في العالم الإسلامي ترصد الغرب، وتتكون من أربعة أجزاء، أنجزها كرسي الإيسيسكو لحوار الحضارات في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، بتعاون ودعم كل من اتحاد جامعات العالم الإسلامي التابع لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو)، واللجنة القطرية لتحالف الحضارات بوزارة الخارجية القطرية.

ويمثل هذا الإصدار، في أربعة أجزاء من القطع الكبير، مدخلا عاما للموسوعة، التي ترصد الغرب بكل تجلياته المعرفية والعلمية والدينية والاجتماعية، وباصطلاحاته ومصطلحاته الحضارية والتاريخية والإثنية والسياسية، ومن المخطط أن تصل حزمة الموسوعة إلى عشرين جزءا.

ويعطي القسم الأول المنشور تصورا لما ستكون عليه الموسوعة من تميز شكلا ومضمونا، بتفرد موضوعاتها ومنهجيتها وأسلوب تحريرها وسعة مصادرها العلمية الرصينة. وقد شارك في إنجاز هذه المداخل طيف واسع من الباحثين والمتخصصين في دراسة الغرب فكريا وعلميا وفلسفيا ونفسيا ودينيا وسياسيا واجتماعيا، بلغوا زهاء سبعة وثمانين باحثا وباحثة في كافة الحقول المعرفية والتخصصات الدقيقة ومن مختلف الجنسيات، رصدوا الغرب متجاوزين بمهارة الخبير التصنيف المعجمي إلى التغلغل في مكوناته البنيوية والسيسيولوجية، مستشرفين استراتيجياته على ضوء موروثه الجيوبوليتيكي، وعقله الجمعي، وموقعه الإنساني.

يُذكر أن منظمة الإيسيسكو قامت بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر بإطلاق مشروع هذه الموسوعة من خلال كرسي الإيسيسكو لحوار الحضارات في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، حيث احتضن مقر المنظمة أول ورشة لتأسيس الموسوعة، وأعقبها عدة لقاءات بين فريقين علميين من المنظمة والكلية.